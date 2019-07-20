Российские синхронисты выиграли ЧМ в произвольной программе

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев
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Российский дуэт с программой «Стиляги» набрал 92,9667 балла.
Второй стала итальянская пара Манила Фламини/Джорджо Минизини (91,8333), третьими — японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (90,4000).
Напомним, что Мальцев и Гурбанбердиева ранее выиграли золото в технической программе.
В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (8-4-0). 0