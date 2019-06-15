Ласицкене: Удивлена попытками господина Шляхтина запугать меня

Российская прыгунья в высотупрокомментировала заявление президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)о том, что у нее могут отобрать нейтральный статус за нелестные высказывания в адрес работы федерации.

Накануне Ласицкене одержала победу (10-ю подряд) на очередном этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло с лучшим результатом сезона в мире — 2,01 м.

«Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня.

Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды — "дело Лысенко")...

Что ждет главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочел умолчать.... Прорвемся! Едем дальше... Впереди Хожув-Острава-Тюбинген», — написала спортсменка в своем инстаграме.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что чиновники ВФЛА фальсифицировали медицинские документы прыгуна в высоту Данила Лысенко с целью сокрытия допинг-преступления, чтобы он мог выступить в Токио-2020. 0