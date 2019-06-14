ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарЭденский сад. Перейдя в «Реал», Азар исполнил свою мечту
  • 16:16
    • «Реал» подписал полузащитника сборной Японии
  • 14:16
    • Еременко продлил контракт с «Ростовом»
  • 13:14
    • Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
  • 10:50
    • Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
  • 10:39
    • Дюрант пропустит следующий сезон, Томпсон порвал крестообразную связку
    Все новости спорта

    Глава ВЛФА пригрозил Ласицкене отзывом нейтрального статуса

    Легкая атлетика
    Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что у Марии Ласицкене могут отобрать нейтральный статус за нелестные высказывания в адрес работы федерации.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Напомним, что ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике и призвала уйти в отставку всех причастных должностных лиц.

    «Вот Маша [Ласицкене] высказалась, что все. Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.

    Легко. А из-за чего? Из-за того, что есть решение совета ИААФ, где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей, и ВФЛА делает большие усилия, что федерация двигается.

    А спортсмены, неважно, кто, говорят, что федерация — уроды, что они ничего не делают. Ага, значит, культура у спортсменов не поменялась, ну-ка отзовем нейтральный статус.

    Маше сегодня объективно эти вещи с точки зрения психологии надо понимать, потому что она лидер сборной, она человек, который ездит за границу, она понимать это должна больше, чем кто-либо.

    А для них это козырь, который они выкатят, как это произошло с Лысенко», — приводит слова Шляхтина Sport24.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что чиновники ВФЛА фальсифицировали медицинские документы прыгуна в высоту Данила Лысенко с целью сокрытия допинг-преступления, чтобы он мог выступить в Токио-2020. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Боливия
  • 1.75
  • Сегодня в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразилия откроет Кубок Америки уверенной победой
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько забьет Бразилия в стартовом матче домашнего Кубка Америки?
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Режим VOLTA в FIFA 20 Игры Пять фактов о FIFA 20. Симулятор получит уличный футбол и улучшит дриблингВыход новой версии игры намечен на конец сентября Вчера в 12:590
  • 18:55
    • «Динамо» объявило о трансфере защитника «Рубина»
  • 18:40
    • «Лацио» заинтересован в Азмуне — СМИ
  • 00:03
    • Англия обыграла Аргентину и вышла в 1/8 финала женского ЧМ-2019
    Иван Барбашев (слева) и Владимир Тарасенко Хоккей Итоги сезона в НХЛ. Золушка в стиле «Блюз», потухающие «Молнии» и взлет СвечниковаLiveSport.ru рассказывает о самых запомнившихся командах сезона в НХЛ Вчера в 15:360
  • Экспресс дня

  • Англичанки приблизятся к выходу в плей-офф
  • 4.24
    •
  • 23:42
    • Известны легкоатлеты, сотрудничавшие с дисквалифицированным тренером Казариным
  • 23:29
    • Глава ВЛФА пригрозил Ласицкене отзывом нейтрального статуса
  • 23:09
    • «Айнтрахт» заменил Йовича 19-летним форвардом
    Славен Билич Футбол Новый вызов для Билича. Хорват будет работать в ЧемпионшипеСлавен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион» Вчера в 15:260
  • 22:59
    • Маттеус: Роналду сказал, что хотел бы видеть Хамеса в «Ювентусе»
  • 22:46
    • Полузащитник «Брайтона» рассказал, почему не перейдет в «Спартак»
  • 22:43
    • Аргентина — Колумбия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон