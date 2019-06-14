Глава ВЛФА пригрозил Ласицкене отзывом нейтрального статуса

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)заявил, что умогут отобрать нейтральный статус за нелестные высказывания в адрес работы федерации.

Напомним, что ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике и призвала уйти в отставку всех причастных должностных лиц.

«Вот Маша [Ласицкене] высказалась, что все. Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.

Легко. А из-за чего? Из-за того, что есть решение совета ИААФ, где четко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей, и ВФЛА делает большие усилия, что федерация двигается.

А спортсмены, неважно, кто, говорят, что федерация — уроды, что они ничего не делают. Ага, значит, культура у спортсменов не поменялась, ну-ка отзовем нейтральный статус.

Маше сегодня объективно эти вещи с точки зрения психологии надо понимать, потому что она лидер сборной, она человек, который ездит за границу, она понимать это должна больше, чем кто-либо.

А для них это козырь, который они выкатят, как это произошло с Лысенко», — приводит слова Шляхтина Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что чиновники ВФЛА фальсифицировали медицинские документы прыгуна в высоту Данила Лысенко с целью сокрытия допинг-преступления, чтобы он мог выступить в Токио-2020. 0