IBU опубликовал изменения в правилах

Во Франкфурте прошло заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает официальный сайт организации.

На заседании было принято решение увеличить со следующего сезона общую сумму призовых на 400 тысяч евро. Призовые будут выплачиваться лучшим 20 биатлонистам в каждой гонке Кубка мира и чемпионатов мира.

Определены сроки проведения ЧМ-2021 и ЧМ-2023. Мировое первенство 2021 года в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, чемпионат мира-2023 в Оберхофе состоится с 8 по 19 февраля.

Также стало известно, что с сезона 2020/21 Кубок мира начнется не с первого этапа, как раньше, а со специального открытия сезона, который пройдет в конце ноября в финском Контиолахти. Формат открытия и его программа будут определены позже. За эти гонки тоже будут начисляться очки в общий зачет Кубка мира и зачет Кубка наций.

Начиная со следующего сезона, каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат о прохождении специальных антидопинговых курсов, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

Вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР) в правах будет рассмотрен на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. 0