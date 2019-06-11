ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюВозвращение Моуринью в «Челси». Реальность или безумие?
  • 16:36
    • IBU опубликовал изменения в правилах
  • 16:14
    • Защитник «Уфы» перешел в «Локомотив»
  • 15:56
    • Эриксен склоняется к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
  • 15:16
    • «Спартаку» приписывают интерес к сыну Георге Хаджи
  • 15:06
    • Игрок «Локомотива» договорился о заключении контракта с турецким клубом
    Все новости спорта

    IBU опубликовал изменения в правилах

    Биатлон
    Во Франкфурте прошло заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает официальный сайт организации.

    Йоханнес Бё
    Йоханнес Бё

    На заседании было принято решение увеличить со следующего сезона общую сумму призовых на 400 тысяч евро. Призовые будут выплачиваться лучшим 20 биатлонистам в каждой гонке Кубка мира и чемпионатов мира.

    Определены сроки проведения ЧМ-2021 и ЧМ-2023. Мировое первенство 2021 года в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, чемпионат мира-2023 в Оберхофе состоится с 8 по 19 февраля.

    Также стало известно, что с сезона 2020/21 Кубок мира начнется не с первого этапа, как раньше, а со специального открытия сезона, который пройдет в конце ноября в финском Контиолахти. Формат открытия и его программа будут определены позже. За эти гонки тоже будут начисляться очки в общий зачет Кубка мира и зачет Кубка наций.

    Начиная со следующего сезона, каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат о прохождении специальных антидопинговых курсов, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

    Вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР) в правах будет рассмотрен на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Россия — Кипр
  • 1.75
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли итальянцы выбить украинцев?
  • Украина U20 — Италия U20. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Смогут ли словаки обыграть аутсайдера группы Е?
  • Азербайджан — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • От встречи Эквадора и Южной Кореи не стоит ждать изобилия голов
  • Эквадор U20 — Южная Корея U20. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис Скучная чемпионка и легендарный чемпион. «Ролан Гаррос» завершился в пользу мужчинИтоги минувшего Открытого чемпионата Франции — в нашем обзоре прессы Вчера в 13:040
  • 12:15
    • Хави: Аршавин мог оказаться в «Барселоне»
  • 10:51
    • «Локомотив» планирует усилиться футболистом «Крузейро»
  • 08:05
    • «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил отставание в серии
    ЦСКА — чемпион Единой Лиги ВТБ 2018-2019 Баскетбол Старый новый чемпион. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ сезона-2018/19СМИ — о победе ЦСКА в Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 11:420
  • Экспресс дня

  • Смогут ли россияне одержать еще одну разгромную победу?
  • 2.73
    •
  • 17:19
    • Нижний Новгород поборется за право проведения финала Кубка России-2021
  • 17:03
    • «Ростов» усилил состав полузащитником «Балтики»
  • 16:53
    • Загитова, Трусова и Медведева вошли в состав сборной России на сезон 2019/20
    Рафаэль Надаль Теннис «Ролан Гаррос». Надаль в 12-й раз в карьере выиграл турнирОбзор заключительного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису 09/06/2019 в 20:070
  • 16:24
    • Один из лидеров ЦСКА покинул клуб
  • 16:05
    • «Челси» ведет переговоры с Бенитесом
  • 15:35
    • Большинство игроков Бундеслиги считает АПЛ лучшим чемпионатом в мире
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон