IBU опубликовал изменения в правилах

На заседании было принято решение увеличить со следующего сезона общую сумму призовых на 400 тысяч евро. Призовые будут выплачиваться лучшим 20 биатлонистам в каждой гонке Кубка мира и чемпионатов мира.
Определены сроки проведения ЧМ-2021 и ЧМ-2023. Мировое первенство 2021 года в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля, чемпионат мира-2023 в Оберхофе состоится с 8 по 19 февраля.
Также стало известно, что с сезона 2020/21 Кубок мира начнется не с первого этапа, как раньше, а со специального открытия сезона, который пройдет в конце ноября в финском Контиолахти. Формат открытия и его программа будут определены позже. За эти гонки тоже будут начисляться очки в общий зачет Кубка мира и зачет Кубка наций.
Начиная со следующего сезона, каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат о прохождении специальных антидопинговых курсов, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.
Вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР) в правах будет рассмотрен на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. 0