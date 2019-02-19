Трефилов перенес операцию на сердце

Главный тренери женскойпо гандболу​ перенес операцию на сердце.

Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

«Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии/ Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича — восстановление и возвращение к работе.

После таких операций люди полностью возвращаются к прежней жизни без каких-либо ограничений. Нам всем остается мысленно направить от каждого чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова», — сказал генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.

Отметим, что из-за проблем с сердцем Трефилов был госпитализирован в Краснодаре 5 февраля. 0