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    Трефилов перенес операцию на сердце

    Гандбол
    Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов​ перенес операцию на сердце.

    Евгений Трефилов
    Евгений Трефилов
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    Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

    «Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии/ Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича — восстановление и возвращение к работе.

    После таких операций люди полностью возвращаются к прежней жизни без каких-либо ограничений. Нам всем остается мысленно направить от каждого чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова», — сказал генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.

    Отметим, что из-за проблем с сердцем Трефилов был госпитализирован в Краснодаре 5 февраля. 0

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