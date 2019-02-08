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    Логинов: Гонкой больше доволен, чем недоволен

    Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Логинов занял третье место, победил норвежец Йоханнес Бё.

    «Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая по результатам. Надо было почувствовать форму.

    Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями.

    Медленная стрельба лёжа связана с погодой, плюс высота 1500 метров тоже сказывается. Надо было немного привыкнуть к стрельбищу.

    Сегодня на стрельбе был всего лишь 14-й рубеж, винтовки приехали только позавчера вечером. Поэтому, конечно, надо было немного приспособиться», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

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