Логинов: Гонкой больше доволен, чем недоволен

Российский биатлонистпрокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.

Логинов занял третье место, победил норвежец Йоханнес Бё.

«Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая по результатам. Надо было почувствовать форму.

Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями.

Медленная стрельба лёжа связана с погодой, плюс высота 1500 метров тоже сказывается. Надо было немного привыкнуть к стрельбищу.

Сегодня на стрельбе был всего лишь 14-й рубеж, винтовки приехали только позавчера вечером. Поэтому, конечно, надо было немного приспособиться», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0