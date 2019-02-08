Логинов: Гонкой больше доволен, чем недоволен

Александр Логинов
biathlonrus.com
Логинов занял третье место, победил норвежец Йоханнес Бё.
«Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая по результатам. Надо было почувствовать форму.
Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями.
Медленная стрельба лёжа связана с погодой, плюс высота 1500 метров тоже сказывается. Надо было немного привыкнуть к стрельбищу.
Сегодня на стрельбе был всего лишь 14-й рубеж, винтовки приехали только позавчера вечером. Поэтому, конечно, надо было немного приспособиться», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». 0