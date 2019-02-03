Трусова выиграла юниорское первенство России, Косторная — вторая

По итогам короткой и произвольной программ действующая чемпионка мира среди юниоров набрала 233,99 балла.
Второе место заняла Алена Косторная (230,79), замкнула тройку сильнейших Анна Щербакова (223,97).
Первенство России по фигурному катанию. Пермь. Девушки
1. Александра Трусова — 233,99.
2. Алена Косторная — 230,79.
3. Анна Щербакова — 223,97.
4. Ксения Синицына — 212,78.
5. Анна Тарусина — 206,13.
6. Виктория Васильева — 203,58.
7. Анастасия Тараканова — 201,79.
8. Виктория Сафонова — 191,45.
9. Анна Фролова — 186,13.
10. Дарья Усачева — 181,89.
У юниоров лучшим стал 13-летний Даниил Самсонов (249,33). Серебро досталось Петру Гуменнику (236,72). Бронза у Романа Савосина (229,52).
Первенство России по фигурному катанию. Пермь. Юноши.
1. Даниил Самсонов — 249,33.
2. Петр Гуменник — 236,72
3. Роман Савосин — 229,52.
4. Алексей Ерохов — 225,34.
5. Артур Даниелян — 224,92.
6. Егор Мурашов — 221,17.
7. Георгий Куница — 221,17.
8. Егор Рухин — 220,72.
9. Андрей Кутовой — 220,26.
10. Илья Яблоков — 214,70. 0