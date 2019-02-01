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    Ухов лишен золота Олимпийских игр-2012 из-за допинга

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта Легкая атлетика
    Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил.

    Иван Ухов
    Иван Ухов
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    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

    В список виновных попал Иван Ухов, который на ОИ-2012 года завоевал золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,38 метров.

    Его награда достанется американцу Эрику Кинарду, который тогда занял второе место. Серебро получат три спортсмена — Мутаз Эсса Баршим (Катар), Дерек Друэн (Канада) и Роберт Грабарз (Англия).

    Ухов дисквалифицирован на четыре года, начиная с 1 февраля 2019. Все его результаты с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 аннулированы.

    Российская прыгунья в высоту Светлана Школина будет лишен бронзы Олимпиады-2012 и золота чемпионата мира 2013 года.

    Олимпийскую бронзу получит испанка Рут Бейтиа, золото мирового первенства достанется американке Бриджитте Барретт, которая тогда заняла второе место.

    Школина дисквалифицирована на 4 года, начиная с 1 февраля 2019 года. Ее результаты в период с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года будут аннулированы.

    CAS начал разбирательство по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена и вынес решения по 12 российским легкоатлетам.

    Также виновными в нарушении антидопинговых правил признаны Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Лысенко (Белобородова) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота). 0

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