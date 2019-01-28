Назван состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США

Александр Логинов
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Состав сборных объявил официальный сайт СБР.
Отметим, что лидеры женской сборной Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых пропустят североамериканские этапы и выступят на Кубке IBU.
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.
Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.
Этап Re,rf vbhf в канадском Кtнморе пройдет с 7 по 10 февраля, а в американском Солт-Лейк-Сити — с 14 по 18 февраля. 0