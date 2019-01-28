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    Назван состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США

    Биатлон
    Стал известен состав мужской и женской сборных России на этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Состав сборных объявил официальный сайт СБР.

    Отметим, что лидеры женской сборной Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых пропустят североамериканские этапы и выступят на Кубке IBU.

    Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

    Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

    Этап Re,rf vbhf в канадском Кtнморе пройдет с 7 по 10 февраля, а в американском Солт-Лейк-Сити — с 14 по 18 февраля. 0

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