Российские гандболисты проиграли Катару в матче за 13-е место на ЧМ

Сборная Катара
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В составе сборной России самым результативным стал правый крайний Дмитрий Ковалёв, забивший девять мячей. Семь раз отличился Дмитрий Житников.
У победителей Франкис Марсо и Юссеф Али записали в свой актив по восемь голов.
В сводной таблице россияне стали 14-ми. Два года назад на ЧМ-2017 во Франции команда России заняла 12-е место.
В медали сборная России последний раз попадала на ЧМ-1999, где стала второй. Чемпионами мира россияне становились в 1993 и 1997 году. 0