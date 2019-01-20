Российские гандболисты проиграли Катару в матче за 13-е место на ЧМ

Мужская сборная России по гандболу в матче за 13-е место чемпионата мира проиграла Катару — 28:34 (14:17, 14:17).

В составе сборной России самым результативным стал правый крайний Дмитрий Ковалёв, забивший девять мячей. Семь раз отличился Дмитрий Житников.

У победителей Франкис Марсо и Юссеф Али записали в свой актив по восемь голов.

В сводной таблице россияне стали 14-ми. Два года назад на ЧМ-2017 во Франции команда России заняла 12-е место.

В медали сборная России последний раз попадала на ЧМ-1999, где стала второй. Чемпионами мира россияне становились в 1993 и 1997 году. 0