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    Российские гандболисты проиграли Катару в матче за 13-е место на ЧМ

    Гандбол
    Мужская сборная России по гандболу в матче за 13-е место чемпионата мира проиграла Катару — 28:34 (14:17, 14:17).

    Сборная Катара
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    В составе сборной России самым результативным стал правый крайний Дмитрий Ковалёв, забивший девять мячей. Семь раз отличился Дмитрий Житников.

    У победителей Франкис Марсо и Юссеф Али записали в свой актив по восемь голов.

    В сводной таблице россияне стали 14-ми. Два года назад на ЧМ-2017 во Франции команда России заняла 12-е место.

    В медали сборная России последний раз попадала на ЧМ-1999, где стала второй. Чемпионами мира россияне становились в 1993 и 1997 году. 0

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