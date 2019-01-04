Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Александр Третьяков
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Результат 33-летнего спортсмена по сумме двух попыток составил 1.55,09 секунды. Второе место занял представитель Кореи Юн Сун Бин, третье — россиянин Никита Трегубов.
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.55,09 (57,09 + 58,00)
2. Юн Сун Бин (Корея) — 1.55,66 (57,58 + 58,08)
3. Никита Трегубов (Россия) — 1.55,93 (57,64 + 58,29)
4. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.56,18 (57,69 + 58,49)
5. Аксель Юнгк (Германия) — 1.56,19 (57,83 + 58,36)
6. Килиан фон Шляйниц (Германия) — 1.56,29 (57,95 + 58,34)...
17. Владислав Марченков (Россия) — 1.58,37 (59,00 + 59,37) 0