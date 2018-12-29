Миронова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

На соревнованиях «Ижевская винтовка» прошел второй женский спринт по биатлону.

Победу в нем одержала Светлана Миронова, которая с учетом одного промаха показала результат 22 минуты 57,4 секунды.

Второе место заняла Лариса Куклина, при идеальной стрельбе уступившая лидеру 8,4 секунды.

Замкнула тройку сильнейших Наталья Гербулова. Она допустила один промах и отстала от Мироновой на 26,5 секунды.

Четвертое место поделили Тамара Воронина и Ирина Казакевич, шестой стала Кристина Смирнова, седьмой — Лейсан Бикташева, восьмой — Елена Чиркова.

Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск

Женщины. Спринт.

1. Светлана Миронова — 22.57,4 (1).

2. Лариса Куклина — 8,4 (0).

3. Наталья Гербулова — 26,5 (1).

4. Тамара Воронина — 42,6 (1).

4. Ирина Казакевич — 42,6 (1).

6. Кристина Смирнова — 1.02,8 (1).

7. Лейсан Бикташева — 1.10,6 (2).

8. Елена Чиркова — 1.14,4 (1).

9. Кристина Резцова — 1.26,0 (2).

10. Маргарита Васильева — 1.26,5 (3). 0