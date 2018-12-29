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    Миронова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

    Биатлон
    На соревнованиях «Ижевская винтовка» прошел второй женский спринт по биатлону.

    Светлана Миронова
    Светлана Миронова
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    Победу в нем одержала Светлана Миронова, которая с учетом одного промаха показала результат 22 минуты 57,4 секунды.

    Второе место заняла Лариса Куклина, при идеальной стрельбе уступившая лидеру 8,4 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших Наталья Гербулова. Она допустила один промах и отстала от Мироновой на 26,5 секунды.

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    Биатлон. Третий этап Кубка России. «Ижевская винтовка». Ижевск
    Женщины. Спринт.

    1. Светлана Миронова — 22.57,4 (1).
    2. Лариса Куклина — 8,4 (0).
    3. Наталья Гербулова — 26,5 (1).
    4. Тамара Воронина — 42,6 (1).
    4. Ирина Казакевич — 42,6 (1).
    6. Кристина Смирнова — 1.02,8 (1).
    7. Лейсан Бикташева — 1.10,6 (2).
    8. Елена Чиркова — 1.14,4 (1).
    9. Кристина Резцова — 1.26,0 (2).
    10. Маргарита Васильева — 1.26,5 (3). 0

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