Тарасова и Морозов выиграли ЧР среди спортивных пар

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России-2019 в Саранске.

По итогам произвольной программы они набрали 156,74 балла, а по сумме двух прокатов — 236,8.

Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49). Замкнула тройку призеров пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,40).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами России — в прошлом году они также выиграли турнир.

Чемпионат России. Пары

Итоговый результат

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,80

2. Наталья Забияко/Александр Энберт — 230,49

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 220,40

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 209,15

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 204,83

6. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 199,67

7. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 190,72

8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 189,33

9. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов — 182,69

10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 175,04

11. Надежда Лабазина/Никита Рахманин — 174,34

12. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот — 172,89

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 156,74

2. Наталья Забияко/Александр Энберт — 151,96

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 145,42

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 137,59

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 131,98

6. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 129,06

7. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 124,90

8. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 124,75

9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 117,14

10. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов –114,83

11. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот — 113,81

12. Надежда Лабазина/Никита Рахманин — 11,58 0