Тарасова и Морозов выиграли ЧР среди спортивных пар

По итогам произвольной программы они набрали 156,74 балла, а по сумме двух прокатов — 236,8.
Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49). Замкнула тройку призеров пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,40).
Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами России — в прошлом году они также выиграли турнир.
Чемпионат России. Пары
Итоговый результат
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,80
2. Наталья Забияко/Александр Энберт — 230,49
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 220,40
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 209,15
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 204,83
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 199,67
7. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 190,72
8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 189,33
9. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов — 182,69
10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 175,04
11. Надежда Лабазина/Никита Рахманин — 174,34
12. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот — 172,89
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 156,74
2. Наталья Забияко/Александр Энберт — 151,96
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 145,42
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 137,59
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 131,98
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 129,06
7. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 124,90
8. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 124,75
9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 117,14
10. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов –114,83
11. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот — 113,81
12. Надежда Лабазина/Никита Рахманин — 11,58 0