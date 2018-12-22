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    Тарасова и Морозов выиграли ЧР среди спортивных пар

    Фигурное катание
    Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России-2019 в Саранске.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    По итогам произвольной программы они набрали 156,74 балла, а по сумме двух прокатов — 236,8.

    Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт (230,49). Замкнула тройку призеров пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,40).

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами России — в прошлом году они также выиграли турнир.

    Чемпионат России. Пары
    Итоговый результат

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,80
    2. Наталья Забияко/Александр Энберт — 230,49
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 220,40
    4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 209,15
    5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 204,83
    6. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 199,67
    7. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 190,72
    8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 189,33
    9. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов — 182,69
    10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 175,04
    11. Надежда Лабазина/Никита Рахманин — 174,34
    12. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот — 172,89

    Произвольная программа

    1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 156,74
    2. Наталья Забияко/Александр Энберт — 151,96
    3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 145,42
    4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 137,59
    5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 131,98
    6. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 129,06
    7. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 124,90
    8. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 124,75
    9. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 117,14
    10. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов –114,83
    11. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот — 113,81
    12. Надежда Лабазина/Никита Рахманин — 11,58 0

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