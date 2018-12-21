Синицина и Кацалапов — чемпионы России в танцах на льду

стали победителями чемпионата России в танцах на льду.

Лидировавшие после ритм-танца спортсмены получили за произвольный танец 128,31 балла, набрав в сумме 212,32.

Серебро — у Александры Степановой и Ивана Букина — 208,49. Третьей место заняли Софья Евдокимова и Егор Базин (179,21).

Финалисты «Гран-при» Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, которые после первого дня соревнований шли третьими, провалили произвольный танец и заняли только седьмое место (171,76).

Синицина и Кацалапов впервые стали победителями национального чемпионата. 0