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    Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

    Фигурное катание
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Саранске.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин, замыкают тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

    Произвольный танец будет представлен в пятницу, 21 декабря, в 21:00 по московскому времени.

    Чемпионат России. Саранск
    Танцы на льду. Ритм-танец

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 84,01
    2. Александра Степанова — Иван Букин — 81,95
    3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 73,37
    4. Софья Евдокимова — Егор Базин — 69,87
    5. Бетина Попова — Сергей Мозгов — 69,62
    6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин — 69,00
    7. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 68,00
    8. Анабель Морозова — Андрей Багин — 65,95
    9. Людмила Сосницкая — Павел Головишников — 60,48
    10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 50,50
    11. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 48,91
    12. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 47,29
    13. Валерия Дементьева — Алексей Новиков — 41,00
    14. Анастасия Жирноклеева — Роман Мещанкин — 39,15 0

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