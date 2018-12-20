Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин, замыкают тройку Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Произвольный танец будет представлен в пятницу, 21 декабря, в 21:00 по московскому времени.
Чемпионат России. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 84,01
2. Александра Степанова — Иван Букин — 81,95
3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 73,37
4. Софья Евдокимова — Егор Базин — 69,87
5. Бетина Попова — Сергей Мозгов — 69,62
6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин — 69,00
7. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 68,00
8. Анабель Морозова — Андрей Багин — 65,95
9. Людмила Сосницкая — Павел Головишников — 60,48
10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 50,50
11. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 48,91
12. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 47,29
13. Валерия Дементьева — Алексей Новиков — 41,00
14. Анастасия Жирноклеева — Роман Мещанкин — 39,15 0