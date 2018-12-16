Бабиков отказался от участия в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Российский биатлонистотказался от участия в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Бабиков отказался переезжать», — написал президент СБР Владимир Драчев в ответ на вопрос о Бабикове в комментариях к своему сообщению в Инстаграме.

Напомним, сезон Бабиков начал, выступая в Кубке IBU. В субботу, 15 декабря, Антон финишировал вторым в спринтерской гонке в Риднау (Италия).

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Австрии пройдёт в воскресенье, 16 декабря, сборную России представят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Бабиков в тот же день выступит в гонке преследования на этапе Кубка IBU.

Бабиков возглавляет общий зачёт Кубка IBU. В составе сборной России спортсмен победил в эстафете на прошлогоднем чемпионате мира в Хохфильцене. 0