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    Бё выиграл спринт в Хохфильцене, Фуркад — второй

    Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

    Йоханнес Бё
    Йоханнес Бё
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    Допустив один промах, лидер общего зачета показал результат 24 минуты 49,2 секунды.

    Вторым стал француз Мартен Фуркад, который при идеальной стрельбе уступил лидеру 8,6 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших немец Бенедикт Долль. Его отставание от лидера составило 10,2 секунды.

    Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который с одним промахом стал восьмым.

    Отметим, что для Йоханнеса Бё эта победа стала третьей в четырех личных гонках сезона.

    Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
    Спринт, 10 км. Мужчины

    1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,2 (1)
    2. Мартен Фуркад (Франция) — 8,6 (0)
    3. Бенедикт Долль (Германия) — 10,2 (0)
    4. Антонен Гигонна (Франция) — 17,3 (2)
    5. Арнд Пайффер (Германия) — 19,3 (0)
    6. Юлиан Эберхард (Австрия) — 21,4 (1)
    8. Александр Логинов (Россия) — 29,9 (1)
    19. Матвей Елисеев (Россия) — 1.01,0 (3)
    50. Евгений Гараничев (Россия) — 1.50,8 (2)
    58. Алексей Слепов (Россия) — 2.05,3 (1)
    59. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.58,4 (1)
    82. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.49,2 (3) 0

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