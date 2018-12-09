Кихира победила в финале Гран-при, Загитова — вторая

Рика Кихира
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За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме получила от судей 233,12 балла.
Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова заняла второе место с результатом 226,53 балла.
Замкнула тройку сильнейших россиянка Елизавета Туктамышева — 215,32 балла.
Еще одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат.
Фигурное катание
Финал Гран-при. Ванкувер, Канада. Женщины. Итоговое положение
1. Рика Кихира (Япония) — 233,122. Алина Загитова (Россия) — 226,533. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,324. Каори Сакамото (Япония) — 211,685. Софья Самодурова (Россия) — 204,336. Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31