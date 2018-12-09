ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Овечкин принимает поздравленияНХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
  • 08:15
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при
    Все новости спорта

    Кихира победила в финале Гран-при, Загитова — вторая

    Фигурное катание
    Японка Рика Кихира заняла первое место среди женщин в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

    Рика Кихира
    Рика Кихира
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме получила от судей 233,12 балла.

    Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова заняла второе место с результатом 226,53 балла.

    Замкнула тройку сильнейших россиянка Елизавета Туктамышева — 215,32 балла.

    Еще одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат.

    Фигурное катание
    Финал Гран-при. Ванкувер, Канада. Женщины. Итоговое положение
    1. Рика Кихира (Япония) — 233,122. Алина Загитова (Россия) — 226,533. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,324. Каори Сакамото (Япония) — 211,685. Софья Самодурова (Россия) — 204,336. Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
  • 26/11/2018 в 14:01
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Уфа»
  • 2.00
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» уйдет на перерыв в хорошем настроении
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Продолжит ли «Краснодар» погоню за «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • В игре ЦСКА и «Салавата Юлаева» можно рассчитывать на поздний гол
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 00:53
    • «Лацио» упустил победу над «Сампдорией»
  • 00:45
    • «Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби
  • 22:11
    • «Рома» упустила победу над «Кальяри»
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подтвердит ли «Челси» чемпионские амбиции?
  • 4.56
    •
  • 01:02
    • «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»
  • 00:32
    • «Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»
  • 23:06
    • «Слован» проиграл «Ак Барсу» в Братиславе
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче Футбол «Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущемРеакция прессы на матч «Ювентус» — «Интер» Вчера в 18:230
  • 21:59
    • «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи»
  • 21:31
    • Эмери: Карпин делал жизнь невыносимой, а Дзюба настроил игроков против меня
  • 20:14
    • «Севилья» упустила победу над «Валенсией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон