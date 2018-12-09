Кихира победила в финале Гран-при, Загитова — вторая

Японказаняла первое место среди женщин в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

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За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме получила от судей 233,12 балла.

Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова заняла второе место с результатом 226,53 балла.

Замкнула тройку сильнейших россиянка Елизавета Туктамышева — 215,32 балла.

Еще одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат.