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    • Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке
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    Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке

    Биатлон
    Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

    Ирина Старых
    Ирина Старых
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    Второй финишировала итальянка Доротея Вирер.

    Лучшая из россиянок Ирина Старых стала восьмой.

    Женщины. Гонка преследования, 10 км

    1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 29.16,9 (0 шт. кругов)

    2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 41,3 (0)

    3. Паулина Фиалкова (Словакия) -59,2 (0)

    4. Лиза Виттоцци (Италия) — 1.01,5 (0)

    5. Марта Ольсбу (Норвегия) — 1.22,1 (1)

    6. Клэр Иган (США) — 1.22,4 (1)…

    8. Ирина Старых (Россия) — 1.35,6 (0)…

    10. Евгения Павлова (Россия) — 1.48,4 (0)…

    15. Маргарита Васильева (Россия) — 2.23,3 (1)…

    17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.30,8 (0)…

    31. Валерия Васнецова (Россия) — 3.13,0 (1).
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