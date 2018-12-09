Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке

Ирина Старых
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Второй финишировала итальянка Доротея Вирер.
Лучшая из россиянок Ирина Старых стала восьмой.
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 29.16,9 (0 шт. кругов)
2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 41,3 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) -59,2 (0)
4. Лиза Виттоцци (Италия) — 1.01,5 (0)
5. Марта Ольсбу (Норвегия) — 1.22,1 (1)
6. Клэр Иган (США) — 1.22,4 (1)…
8. Ирина Старых (Россия) — 1.35,6 (0)…
10. Евгения Павлова (Россия) — 1.48,4 (0)…
15. Маргарита Васильева (Россия) — 2.23,3 (1)…
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.30,8 (0)…
31. Валерия Васнецова (Россия) — 3.13,0 (1).
10. Евгения Павлова (Россия) — 1.48,4 (0)…
15. Маргарита Васильева (Россия) — 2.23,3 (1)…
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.30,8 (0)…
31. Валерия Васнецова (Россия) — 3.13,0 (1).