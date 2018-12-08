Мякяряйнен: Прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать

Кайса Мякяряйнен
yle.fi
Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, третьей стала француженка Жюстин Бреза.
«Было весело. Не думала сегодня о результате, просто постаралась хорошо размяться и двигаться от стрельбы к стрельбе.
Когда подхожу, всегда стараюсь быть уверенной в себе, но в моём случае часто может что-то случиться.
Когда стреляешь чисто, это даёт дополнительный заряд энергии. Прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать.
Но посмотрите, как меня поджимают другие девушки. Даже с нулём я не была лидером после второй стрельбы», — передаёт слова Мякяряйнен «Чемпионат». 0