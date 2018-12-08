Мякяряйнен: Прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать

Финская биатлонисткапрокомментировала победу в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, третьей стала француженка Жюстин Бреза.

«Было весело. Не думала сегодня о результате, просто постаралась хорошо размяться и двигаться от стрельбы к стрельбе.

Когда подхожу, всегда стараюсь быть уверенной в себе, но в моём случае часто может что-то случиться.

Когда стреляешь чисто, это даёт дополнительный заряд энергии. Прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать.

Но посмотрите, как меня поджимают другие девушки. Даже с нулём я не была лидером после второй стрельбы», — передаёт слова Мякяряйнен «Чемпионат». 0