Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при Франции

Российский дуэтпоказал лучший результат в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Результат россиян — 68,83 балла.

Второе место занимают представители КНДР Та Ок Рем и Чжу Сик Ким, у которых 65,24 балла. На третьей позиции французская пара фигуристов Ванесса Джеймс/Морган Сипре (64,24).

Гран-при Франции. Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 68,83

2. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 67,18

3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 65,24

4. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 63,45

5. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 58,25

6. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 56,71 0