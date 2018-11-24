ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Урал»РПЛ. ЦСКА выиграл в Грозном, «Локо» уступил «Уралу», «Зенит» примет «Ростов»
  • 22:29
    • «Локомотив» в Москве проиграл «Уралу»
  • 00:50
    • Евролига: «Химки» обыграли «Жальгирис», ЦСКА потерпел первое поражение
  • 00:25
    • Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при Франции
  • 00:14
    • Семин: Не помню, чтобы в РПЛ ко второму тайму добавляли только одну минуту
  • 23:27
    • Медведева идет третьей после короткой программы в Гренобле
    Все новости спорта

    Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при Франции

    Фигурное катание
    Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показал лучший результат в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Результат россиян — 68,83 балла.

    Второе место занимают представители КНДР Та Ок Рем и Чжу Сик Ким, у которых 65,24 балла. На третьей позиции французская пара фигуристов Ванесса Джеймс/Морган Сипре (64,24).

  • Медведева идет третьей после короткой программы в Гренобле
  • Читайте по теме

    • Гран-при Франции. Пары. Короткая программа

    1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 68,83
    2. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 67,18
    3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 65,24
    4. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 63,45
    5. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 58,25
    6. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 56,71 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
  • 18/11/2018 в 14:03
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Крылья Советов»
  • 1.87
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» Кучерова победит «Чикаго» Анисимова в основное время
  • «Тампа-Бэй» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Отберет ли очки «Нижний Новгород» у еще одного лидера?
  • «Нижний Новгород» — «Томь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Динамо» прервет свою голевую засуху
  • «Динамо» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Златан Ибрагимович Футбол Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил СШАСезон в МЛС стал дебютным, но весьма успешным для Златана Ибрагимовича за океаном 22/11/2018 в 21:440
  • 00:39
    • «Байер» дожал «Штутгарт» в Бундеслиге
  • 00:03
    • «Витязь» одержал волевую победу над «Слованом»
  • 23:50
    • Рижское «Динамо» одолело «Авангард»
    «Металлург» Мг — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА разгромил «Северсталь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 ноября 22/11/2018 в 22:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
  • 3.39
    •
  • 23:38
    • Чилич увеличил преимущество Хорватии в финале Кубка Дэвиса
  • 23:01
    • «Барыс» по буллитам обыграл «Йокерит»
  • 21:25
    • Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца в Гренобле
    Александр Георгиев Хоккей НХЛ. Первый шат-аут Георгиева, три очка Кучерова и передача ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 ноября 22/11/2018 в 09:130
  • 21:11
    • Гончаренко: Игра была напряженной и шла до гола
  • 20:58
    • Рахимов: Мы не заслуживали поражения
  • 19:42
    • СМИ: «Барселона» хочет усилиться защитником «Зенита» на полгода
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон