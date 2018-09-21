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    Фелпс: Российским спортсменам нельзя было разрешать выступать на соревнованиях

    Допинг Олимпизм
    Легендарный американский пловец Майкл Фелпс раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

    Майкл Фелпс
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    «Когда уже эта организация будет на себя ответственность за происходящее и менять ситуацию? Сейчас вся эта история мало напоминает спорт. Мне грустно видеть происходящее. Я уже раньше жаловался на это. И даже давал показания в суде. Все равно ничего не меняется. Что еще может случиться? Кто-то должен взять на себя ответственность, раз уж WADA ничего не делает.

    Мне больно видеть, что WADA делает со спортом. Я уже долгие годы твержу об этом. Даже не знаю, соревновался ли я когда-либо с "чистыми" спортсменами. Это грустно. Даже на Олимпийских играх или чемпионате мира все то же самое. Мне обидно, что все устроено именно так», — сказал Фелпс, которого цитирует AFP.

    «Считаю, что россиянам нельзя было разрешать выступать на соревнованиях. Если ты сдал положительную пробу, то ты больше не должен выступать. Но другие этого не понимают», — добавил многократный олимпийский чемпион.

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