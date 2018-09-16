Сироткин: Контакт с Пересом привёл к серьёзным повреждениям машины

Российский гонщик «Уильямса»подвёл итоги Гран-при Сингапура, где он финишировал 19-м.

Напомним, что россиянин стал последним из финишировавших после упорной борьбы и столкновения с пилотом «Форс Индия» Серхио Пересом.

«Это была схватка. Я боролся всё время, сражался и выжимал всё из каждого момента.

Мы были в хорошем положении в начале гонки и до момента контакта с машиной "Форс Индия". Он привёл к серьёзным повреждениям машины, и после этого речь скорее шла о выживании.

Эта трасса трудна для обгонов, так что я всё равно боролся, как мог, чтобы сохранить позицию, но круг за кругом становилось всё сложнее, машина словно разваливалась.

Я выжимал максимум из себя и из машины», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса». 0