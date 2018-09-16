Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура

Пилотстал победителем Гран-при Сингапура.

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Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а замкнул тройку призеров Себастьян Феттель на «Феррари».

После этой победы в активе Хэмилтона стало 256 очков. Второе место в общем зачете занимает Феттель, который уступает лидеру 40 очков. На третьей позиции располагается еще один представитель «Феррари» Кими Райкконен (174 очка).

В Кубке конструкторов у «Мерседеса» — 452 очка, у «Феррари» — 415, у «Ред Булла» — 274.

Гран-при Сингапура

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:51.11,611

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 0.08,961

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 0.39,945

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 0.51,930

5. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) — 0.53,001

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) — 0.53,982

7. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) — 1.43,011

8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1 круг

9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) — 1 круг

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг

11. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 1 круг

12. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) — 1 круг

13. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

14. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг

15. Лэнс Стролл (Канада, Williams) — 1 круг

16. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 1 круг

17. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 1 круг

18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2 круга

19. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) — 2 круга

Не финишировал: Эстебан Окон (Франция, Force India) 0