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    Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура

    Автоспорт Формула-1
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Вторым к финишу пришел Макс Ферстаппен из «Ред Булла», а замкнул тройку призеров Себастьян Феттель на «Феррари».

    После этой победы в активе Хэмилтона стало 256 очков. Второе место в общем зачете занимает Феттель, который уступает лидеру 40 очков. На третьей позиции располагается еще один представитель «Феррари» Кими Райкконен (174 очка).

    В Кубке конструкторов у «Мерседеса» — 452 очка, у «Феррари» — 415, у «Ред Булла» — 274.

    Гран-при Сингапура

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:51.11,611
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 0.08,961
    3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 0.39,945
    4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 0.51,930
    5. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) — 0.53,001
    6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) — 0.53,982
    7. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) — 1.43,011
    8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1 круг
    9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) — 1 круг
    10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг
    11. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 1 круг
    12. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) — 1 круг
    13. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
    14. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг
    15. Лэнс Стролл (Канада, Williams) — 1 круг
    16. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 1 круг
    17. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 1 круг
    18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2 круга
    19. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) — 2 круга

    Не финишировал: Эстебан Окон (Франция, Force India) 0

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