Сотникова пропустит сезон 2018/19

Российская фигуристкасообщила, что пропустит сезон 2018/19.

Аделина Сотникова koreatimesus.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 не выступала на официальных соревнованиях с 2016 года. В прошлом году она покинула своего многолетнего тренера Елену Буянову и перешла к Евгению Плющенко.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус.

Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется.

Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — цитирует Сотникову ТАСС. 0