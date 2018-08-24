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    Сотникова пропустит сезон 2018/19

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что пропустит сезон 2018/19.

    Аделина Сотникова
    Аделина Сотникова
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    Олимпийская чемпионка Сочи-2014 не выступала на официальных соревнованиях с 2016 года. В прошлом году она покинула своего многолетнего тренера Елену Буянову и перешла к Евгению Плющенко.

    «По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус.

    Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется.

    Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду. Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье», — цитирует Сотникову ТАСС. 0

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