Подчуфарова хочет попробовать свои силы в триатлоне

Россиянка, завершившая карьеру биатлонистки, заявила, что мечтает пройти полную гонку классического триатлона.

«12 августа я впервые попробовала стартовать. У меня есть очень сильная мотивация — в следующем году пробежать полную дистанцию. Это 3,8 км плыть, 190 км ехать на велосипеде и 42 км бежать.

Сначала я хочу попробовать сделать половинку и даже зарегистрировалась на июньскую гонку в Сочи. То есть точка невозврата, можно считать, пройдена.

Олимпийские игры? Это вряд ли для меня. Олимпийская дистанция достаточно короткая. Там нужно "мочить" изо всех сил, прямо как потерпевший. Меня сейчас больше интересует тот формат, о котором я сказала, причем скорее на уровне любительского спорта, нежели профессионального.

Если со временем пойму, что может получиться какой-то симпатичный результат, тогда, может быть, задумаюсь о том, чтобы в большей степени вложиться в свою подготовку. Не готова сейчас загадывать», — приводит слова Подчуфаровой «Р-Спорт». 0