Несколько тысяч человек простились с фигуристом Денисом Теном

Денис Тен
skating.kz
Гражданскую панихиду посетили порядка пяти тысяч человек, среди которых были главы национальных спортивных федераций, известные атлеты и политики.
После завершения церемонии прощания гроб с телом Тена, накрытый государственным флагом, под продолжительные аплодисменты вынесли из зала во дворце спорта имени Балуана Шолака. Перед ним шли военнослужащие, которые несли подушечки с многочисленными медалями и наградами спортсмена.
Тен будет похоронен на кладбище в поселке Дружба. Он являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015. 0