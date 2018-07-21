Несколько тысяч человек простились с фигуристом Денисом Теном

Сегодня, 21 июля, всостоялось прощание с бронзовым призером Олимпиады-2014 фигуристом, который был убит 19 июля, передает «Спорт-Экспресс».

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Гражданскую панихиду посетили порядка пяти тысяч человек, среди которых были главы национальных спортивных федераций, известные атлеты и политики.

После завершения церемонии прощания гроб с телом Тена, накрытый государственным флагом, под продолжительные аплодисменты вынесли из зала во дворце спорта имени Балуана Шолака. Перед ним шли военнослужащие, которые несли подушечки с многочисленными медалями и наградами спортсмена.

Тен будет похоронен на кладбище в поселке Дружба. Он являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015. 0