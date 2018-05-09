Гросс назначен главным тренером мужской сборной Австрии

Немецкий специалиствозглавил мужскую сборную Австрии по биатлону, заявил РИА Новости представитель Федерации биатлона Австрии.

Ассистентом Гросса будет двукратный призер чемпионатов мира Людвиг Гредлер.

«Я с большим нетерпением жду возможности решить новые задачи. В последнее время австрийская команда временно утратила свои позиции, теперь пришло время в полной мере реализовать потенциал этой очень опытной команды, а также привлечь молодых спортсменов таких, как Феликс Ляйтнер, и вернуть позиции в Кубке мира», – сказал Гросс.

Напомним, что 47-летний Гросс с 2010 года был тренером женской сборной Германии, с 2015-го — тренировал мужскую сборную России.