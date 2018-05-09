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    Гросс назначен главным тренером мужской сборной Австрии

    Биатлон
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    Рикко Гросс
    На фото:Рикко Гросс
    Немецкий специалист Рикко Гросс возглавил мужскую сборную Австрии по биатлону, заявил РИА Новости представитель Федерации биатлона Австрии.

    Ассистентом Гросса будет двукратный призер чемпионатов мира Людвиг Гредлер.

    «Я с большим нетерпением жду возможности решить новые задачи. В последнее время австрийская команда временно утратила свои позиции, теперь пришло время в полной мере реализовать потенциал этой очень опытной команды, а также привлечь молодых спортсменов таких, как Феликс Ляйтнер, и вернуть позиции в Кубке мира», – сказал Гросс.

    Напомним, что 47-летний Гросс с 2010 года был тренером женской сборной Германии, с 2015-го — тренировал мужскую сборную России.

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