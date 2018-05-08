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    Медведева: Переезжаю в Канаду, но гражданство менять не собираюсь

    Фигурное катание
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    Евгения Медведева
    На фото:Евгения Медведева
    Российская фигуристка Евгения Медведева подтвердила, что переезжает в Северную Америку, но не планирует менять гражданство.

    «Теперь моим наставником стал Брайан Орсер. Это официальная информация.
    Я буду жить и тренироваться в Северной Америке. Сейчас мой переезд находится в стадии разработки», — сказала Медведева «Спорт-Экспрессу».

    «Смена гражданства — это абсолютный бред. Все вменяемые люди понимают, что это ко мне не относится. Да, я буду жить в Канаде, мне придется на неопределенный срок сменить место жительства, но никакое гражданство я менять не собираюсь», — подчеркнула фигуристка.

    «Бытовые вопросы по поводу переезда еще не решены, точной даты нет», — добавила Медведева.

    Медведева будет работать с Орсером под флагом России

    Напомним, ранее стало известно о том, что Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе.

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