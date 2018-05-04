Российская биатлонистка Глазырина признана виновной в применении допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) признал россиянкувиновной в нарушении антидопинговых правил, передает пресс-служба организации.

Решение о наказании спортсменки за применение запрещенных препаратов было принято еще 24 апреля, но обнародовано только сейчас.

Глазырина дисквалифицирована на два года с 24 апреля 2018. Данный срок сокращен, так как в последние два сезона биатлонистка уже была отстранена от соревнований из-за подозрений.

Все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года аннулированы. Расследование в отношении 31-летней биатлонистки было начато после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в России.