Российская биатлонистка Глазырина признана виновной в применении допинга

Решение о наказании спортсменки за применение запрещенных препаратов было принято еще 24 апреля, но обнародовано только сейчас.
Глазырина дисквалифицирована на два года с 24 апреля 2018. Данный срок сокращен, так как в последние два сезона биатлонистка уже была отстранена от соревнований из-за подозрений.
Все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года аннулированы. Расследование в отношении 31-летней биатлонистки было начато после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в России.