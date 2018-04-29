СБР не стал предлагать новый контракт Гроссу

Союз биатлонистов России (СБР) не предложил новый контракт старшему тренеру мужской национальной сборной немцу, скорее всего немец покинет команду.

Ранее сообщалось, что 47-летний Гросс может стать тренером австрийской сборной. Его текущий контракт со сборной России истекает 30 апреля.

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет. На 100% нельзя сказать, не все зависит только от Гросса. К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля», — цитирует ТАСС председателя тренерского совета СБР Владимира Барнашова.

Гросс работал со сборной России с августа 2015 года. 27 апреля СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной.