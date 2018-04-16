Канадский фигурист Патрик Чан завершил карьеру

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фигурному катаниюобъявил о завершении карьеры. Заявление 27-летнего спортсмена опубликовала Федерация фигурного катания Канады.

«Преставлять страну на международном уровне было для меня большой честью. Я получил огромный опыт, который поможет в жизни. Никогда не забуду тех эмоций, которые пережил за время выступлений. Я сумел добиться всех целей, который ставил перед собой, и исполнить мечты. Пора двигаться дальше», — подчеркнул Чан.

Патрик Чан является самым титулованным фигуристом Канады. Помимо триумфа в Пхенчхане ему удалось завоевать серебро в одиночном катании и на командных соревнованиях Олимпиады-2014 в Сочи. Также Чан трижды становился чемпионом мира.