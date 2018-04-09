Сироткин разочарован результатом Гран-при Бахрейна

Российский пилот «Уильямса»заявил, что найти положительные моменты в провальном результате команды на Гран-при Бахрейна крайне сложно.

Сироткин в своей второй гонке в Формуле-1 стал последним, тогда как его напарник Лэнс Стролл закончил заезд на строчку выше — 16-м.

«Переживаю не самые приятные эмоции после столь сложного уик-энда. Понимаю, что команда выглядела идиотами после таких результатов. Очевидно, что так и было. Странно искать какие-то положительные моменты в таком выступлении, но и без них не обошлось, ведь я все равно получил дополнительный опыт, который очень необходим для прогресса. Но в целом результат получился плохим. О таких моментах лучше забывать и двигаться дальше», — цитирует Сироткина F1i.