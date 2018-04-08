Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й

Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул партнёр Боттаса по команде действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Четвертым стал Пьер Гасли из «Торо Россо», показавший лучший результат в карьере.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 17-м, замкнув пелотон.
Формула-1. Гран-при Бахрейна, гонка
1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)
2. Вальттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 0,699
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 6,512
4. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.02,234
5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.15,046
6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.39,024
7. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren Honda) — 1 круг
8. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren Honda) — 1 круг
9. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 1 круг
10. Эстебан Окон (Франция, Force India) — 1 круг
11. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1 круг
12. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 1 круг
13. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 1 круг
14. Шарль Леклер (Монако, Sauber) — 1 круг
15. Ромэн Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
16. Лэнс Стролл (Канада, Williams) — 1 круг
17. Сергей Сироткин (Россия, Williams) — 1 круг
Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing), Дэниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing)