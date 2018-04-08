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    Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна, Сироткин — 17-й

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    Себастьян Феттель
    На фото:Себастьян Феттель
    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке второго этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

    Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул партнёр Боттаса по команде действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

    Четвертым стал Пьер Гасли из «Торо Россо», показавший лучший результат в карьере.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 17-м, замкнув пелотон.

    Формула-1. Гран-при Бахрейна, гонка

    1. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)
    2. Вальттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 0,699
    3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 6,512
    4. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.02,234
    5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.15,046
    6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.39,024
    7. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren Honda) — 1 круг
    8. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren Honda) — 1 круг
    9. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 1 круг
    10. Эстебан Окон (Франция, Force India) — 1 круг
    11. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 1 круг
    12. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 1 круг
    13. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 1 круг
    14. Шарль Леклер (Монако, Sauber) — 1 круг
    15. Ромэн Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
    16. Лэнс Стролл (Канада, Williams) — 1 круг
    17. Сергей Сироткин (Россия, Williams) — 1 круг

    Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing), Дэниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing)

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