Макгрегор находится в полицейском участке Нью-Йорка

Чемпион UFC ирландецнаходится под стражей в 78-м полицейском участке Нью-Йорка, сообщает NBC News.

В ближайшее время 29-летнему спортсмену будут предъявлены обвинения по поводу инцидента, произошедшего после медиа-дня участников шоу UFC 223.

Инцидент случился в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками UFC 223. Ирландец схватил элемент ограждения и разбил стекло автобуса. В результате инцидента травмы получили бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг. Оба были вынуждены сняться с турнира.

Позже глава UFC Дэна Уайт заявил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.

В компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен российский боец Артем Лобов, который ранее повздорил с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В рамках UFC-223 Лобов должен был провести бой с американцем Алексом Касересом. Нурмагомедов на турнире встретится с американцем Максом Холлоуэем.

