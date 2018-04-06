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    Макгрегор находится в полицейском участке Нью-Йорка

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    Конор Макгрегор
    На фото:Конор Макгрегор
    Чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор находится под стражей в 78-м полицейском участке Нью-Йорка, сообщает NBC News.

    В ближайшее время 29-летнему спортсмену будут предъявлены обвинения по поводу инцидента, произошедшего после медиа-дня участников шоу UFC 223.

    Инцидент случился в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками UFC 223. Ирландец схватил элемент ограждения и разбил стекло автобуса. В результате инцидента травмы получили бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг. Оба были вынуждены сняться с турнира.

    Позже глава UFC Дэна Уайт заявил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.

    В компании Макгрегора в момент атаки на автобус был замечен российский боец Артем Лобов, который ранее повздорил с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым в холле отеля в Нью-Йорке. В рамках UFC-223 Лобов должен был провести бой с американцем Алексом Касересом. Нурмагомедов на турнире встретится с американцем Максом Холлоуэем.


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