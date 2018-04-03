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    Малышко выиграл масс-старт чемпионата России

    Биатлон
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    Дмитрий Малышко
    На фото:Дмитрий Малышко
    Биатлонист Дмитрий Малышко, выиграл гонку с массовым стартом на 15 километров на чемпионате России.

    Представитель Санкт-Петербурга в борьбе за первое место опередил Александра Поварицына из Удмуртии и Никиту Поршнева из Ханты-Мансийска.

    Чемпионат России. Масс-старт, мужчины

    1. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) – 38:23.1 (2 промаха)
    2. Александр Поварницын (Удмуртская республика) +20.8 (1)
    3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +35.7 (2)
    4. Алексей Корнев (ХМАО-Югра) +44.6 (2)
    5. Сергей Клячин (Пермский край) +54.1 (1)
    6. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +59.5 (3)
    7. Максим Буртасов (Новосибирская область) +1:01.8 (3)
    8. Иван Томилов (ХМАО-Югра) +1:19.7 (5)
    9. Антон Свотин (Псковская область) +1:23.6 (2)
    10. Алексей Волков (ХМАО-Югра) +1:25.0 (3)

    Напомним, ранее Антон Бабиков выиграл на чемпионате России гонку преследования.

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