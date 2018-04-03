Малышко выиграл масс-старт чемпионата России

Биатлонист, выиграл гонку с массовым стартом на 15 километров на чемпионате России.

Представитель Санкт-Петербурга в борьбе за первое место опередил Александра Поварицына из Удмуртии и Никиту Поршнева из Ханты-Мансийска.

Чемпионат России. Масс-старт, мужчины

1. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) – 38:23.1 (2 промаха)

2. Александр Поварницын (Удмуртская республика) +20.8 (1)

3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +35.7 (2)

4. Алексей Корнев (ХМАО-Югра) +44.6 (2)

5. Сергей Клячин (Пермский край) +54.1 (1)

6. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) +59.5 (3)

7. Максим Буртасов (Новосибирская область) +1:01.8 (3)

8. Иван Томилов (ХМАО-Югра) +1:19.7 (5)

9. Антон Свотин (Псковская область) +1:23.6 (2)

10. Алексей Волков (ХМАО-Югра) +1:25.0 (3)

Напомним, ранее Антон Бабиков выиграл на чемпионате России гонку преследования.