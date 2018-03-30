Зубков: Открытое письмо? Пускай предъявляют претензии сколько хотят

Глава Всероссийской федерации бобслеяпрокомментировал открытое письмо с требованием своей отставки, которое опубликовала группа известных тренеров.

Тренеры требуют отставки Зубкова из бобслейной федерации

«Письмо это видел, считаю, что это бред. Они не в первый раз подобные вещи пишут. Непонятно еще, кто это подписывает.

Пускай предъявляют претензии сколько хотят. Пусть Любовицкий вспомнит свое управление, какие у него были результаты и кто ему их приносил.

Есть ли у меня планы переизбраться на должность главы Федерации? У меня много планов, скоро вы все узнаете», – сказал Зубков изданию «Спорт-Экспресс».

Зубков возглавляет федерацию с июня 2016 года. Напомним, что в 2017 году Александр Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, а его результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи, где он завоевал две золотые медали, были аннулированы.