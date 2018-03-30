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    Зубков: Открытое письмо? Пускай предъявляют претензии сколько хотят

    Бобслей Скелетон
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    Александр Зубков
    На фото:Александр Зубков
    Глава Всероссийской федерации бобслея Александр Зубков прокомментировал открытое письмо с требованием своей отставки, которое опубликовала группа известных тренеров.

    Тренеры требуют отставки Зубкова из бобслейной федерации

    «Письмо это видел, считаю, что это бред. Они не в первый раз подобные вещи пишут. Непонятно еще, кто это подписывает.

    Пускай предъявляют претензии сколько хотят. Пусть Любовицкий вспомнит свое управление, какие у него были результаты и кто ему их приносил.

    Есть ли у меня планы переизбраться на должность главы Федерации? У меня много планов, скоро вы все узнаете», – сказал Зубков изданию «Спорт-Экспресс».

    Зубков возглавляет федерацию с июня 2016 года. Напомним, что в 2017 году Александр Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, а его результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи, где он завоевал две золотые медали, были аннулированы.

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