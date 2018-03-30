Тренеры требуют отставки Зубкова из бобслейной федерации

Сегодня было опубликовано открытое письмо с требованием отставки главы Всероссийской федерации бобслея и скелетона, сообщает «Спорт-Экспресс»

Письмо подписал целый ряд известных тренеров, в частности, Владимир Любовицкий и олимпийский чемпион-1988 Владимир Козлов.

Напомним, что Зубков возглавляет федерацию с июня 2016 года. Ранее он уже заявил, что планирует переизбираться.

По регламенту выборы президента федерации должны пройти в течение полугода после окончания Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В 2017 году Александр Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, а его результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи, где он завоевал две золотые медали, были аннулированы.

Отметим, что в феврале 2018 года российские бобслеисты и скелетонисты, при участии Владимира Козлова, написали открытое письмо в адрес Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России с требованием заполнить все квоты сборной на Олимпиаде-2018.

В своем обращении они также выразили недовольство деятельностью Александра Зубкова на посту президента Федерации бобслея и скелетона страны.

По их мнению, виноваты в сложившейся ситуации были непрофессионализм и коррумпированность федерации «и ее нынешнее безграмотное руководство».

Спортсмены просили Минспорта и Олимпийский комитет России срочно принять меры по смене руководства федерации, чтобы избежать полного развала данных видов спорта.