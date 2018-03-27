Мозер решила отойти от активной тренерской деятельности

Тренер ведущих российских спортивных пар фигуристовзаявила, что отходит от активной деятельности как минимум на ближайшие полгода.

Мозер работала с Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым, Ксенией Столбовой/Федором Климовым, Натальей Забияко/Александром Энбертом.

«Действительно, я отхожу от активной тренерской деятельности. Насколько долгим будет этот перерыв, я пока не знаю и пока не готова об этом говорить. Но ближайшие полгода я точно не буду тренером.

Своим фигуристам я сказала: ребята, от ваших желаний мое не изменится. Я настолько устала, что больше не могу.

Хотя бы полгода мне нужно для восстановления здоровья, психики, энергии. Я выработалась», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».