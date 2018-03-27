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    Мозер решила отойти от активной тренерской деятельности

    Фигурное катание
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    Нина Мозер
    На фото:Нина Мозер
    Тренер ведущих российских спортивных пар фигуристов Нина Мозер заявила, что отходит от активной деятельности как минимум на ближайшие полгода.

    Мозер работала с Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым, Ксенией Столбовой/Федором Климовым, Натальей Забияко/Александром Энбертом.

    «Действительно, я отхожу от активной тренерской деятельности. Насколько долгим будет этот перерыв, я пока не знаю и пока не готова об этом говорить. Но ближайшие полгода я точно не буду тренером.

    Своим фигуристам я сказала: ребята, от ваших желаний мое не изменится. Я настолько устала, что больше не могу.

    Хотя бы полгода мне нужно для восстановления здоровья, психики, энергии. Я выработалась», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».

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