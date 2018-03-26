Юрлова: Буду думать о продолжении карьеры, решение ещё не принято

Биатлонисткаотметила, что ещё не приняла решение по поводу продолжения спортивной карьеры.

По итогам сезона-2017/18 россиянка заняла 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

«Я бы хотела поздравить всю команду с окончанием сезона, а Максима Цветкова – с победой в заключительной гонке.

Я поздравила Мякяряйнен с победой. На протяжении всей гонки следила за их борьбой. И Кайса, и Настя Кузьмина заслужили победу в общем зачёте Кубка мира. Если была бы возможность, я бы обеим отдала "Большие хрустальные глобусы".

Продолжение карьеры? Я буду думать, решение ещё не принято, но на чемпионат России я приеду», — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч».