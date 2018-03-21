Милан и Турин могут претендовать на проведение Олимпиады-2026

Турин и Милан ведут переговоры со подаче заявки на проведение Олимпиады-2026.

Как сообщает AP, мэр Турина Кьяра Аппендино уже направила в НОК письмо с декларацией о намерениях принять Игры, а мэр Милана Джузеппе Сала провел встречу с главой НОК Италии Джованни Малаго.

«Международный олимпийский комитет внимательно следит за развитием событий вокруг возможного участия в Италии в борьбе за проведение Олимпиады-2026. МОК высоко оценивает заинтересованность итальянских городов в организации и проведении Игр», — заявил Малаго.

Ранее о намерении принять Олимпиаду также заявили власти северной области Венето, в которую входит курорт Кортина д'Ампеццо, где проходила зимняя Олимпиада-1956.

Отметим, что Турин уже принимал Олимпиаду в 2006 году.

Напомним, Олимпийские игры-2018 принимал Пхенчхан, а следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине.