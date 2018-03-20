Бестемьянова: Степановой и Букину будет тяжело соперничать с Пападакис и Сизероном

На фото: Александра Степанова и Иван Букин ostrava2017.eu

Олимпийская чемпионка 1988 годасчитает, чтомогут бороться за медали на чемпионате мира.

Время постолимпийского реванша. Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане

«Степанова/Букин – уже известная пара. Когда на январском чемпионате Европы в Москве она заняла третье место, представители французской федерации прямо говорили, что у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона выросли сильные достойные соперники.

Предполагаю, что Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев карьеру все-таки закончат, хотя пока они объявили, что только пропускают сезон. Не думаю, что им целесообразно возвращаться – возраст.

Поэтому Степанова и Букин становятся первой парой России. Надеюсь, что в следующие четыре года им будут не мешать, а помогать.

С Пададакис и Сизероном соперничать будет сложно, но за пьедестал бороться нужно», – приводит «Команда России» слова Бестемьяновой.

В Милане с Пападакис и Сизероном соперничать будет сложно, но за пьедестал бороться нужно.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 25 марта в Милане.