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    Ярошенко: Скептически относился к авансам, которые раздавались Кайшевой

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    Ульяна Кайшева
    На фото:Ульяна Кайшева
    Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление Ульяны Кайшевой на этапе Кубка мира в Холменколлене.

    «Больше всего приятно удивила Кайшева, которая дважды попала в топ-10. Я, как и многие, скептически относился по поводу всех авансов, которые раздавались ей перед гонками.

    Для спортсмена это самое страшное, когда раздаются авансы, и ты почиваешь на лаврах, оставаясь вечно перспективным. Но Кайшева показала очень хороший результат, ее ждет домашний этап в Тюмени.

    Уверен, что если бы ее позвали в сборную сразу после победы в Кубке IBU, она бы и раньше высоко финишировала. Но, к сожалению, у нас это не всегда вовремя делают.

    Это тоже важно – позвать спортсмена, когда он хорошо бежит, когда он находится в форме, в тонусе. А не через две недели, когда он просто показывает свой уровень, а не выстреливает», – рассказал Ярошенко изданию «Спорт-Экспресс».

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