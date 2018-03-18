Ярошенко: Скептически относился к авансам, которые раздавались Кайшевой

Двукратный чемпион мирапрокомментировал выступлениена этапе Кубка мира в Холменколлене.

«Больше всего приятно удивила Кайшева, которая дважды попала в топ-10. Я, как и многие, скептически относился по поводу всех авансов, которые раздавались ей перед гонками.

Для спортсмена это самое страшное, когда раздаются авансы, и ты почиваешь на лаврах, оставаясь вечно перспективным. Но Кайшева показала очень хороший результат, ее ждет домашний этап в Тюмени.

Уверен, что если бы ее позвали в сборную сразу после победы в Кубке IBU, она бы и раньше высоко финишировала. Но, к сожалению, у нас это не всегда вовремя делают.

Это тоже важно – позвать спортсмена, когда он хорошо бежит, когда он находится в форме, в тонусе. А не через две недели, когда он просто показывает свой уровень, а не выстреливает», – рассказал Ярошенко изданию «Спорт-Экспресс».