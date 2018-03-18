Российские конькобежки выиграли командный спринт в Минске

Женская сборная России стала победительницей командного спринта на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске.

Команду представляли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова, опередившие сборную Нидерландов (Летиция де Йонг, Лотта ван Бек, Маррит Ленстра) на 0,34 секунды.

Третьими финишировали норвежки Мартина Рипсруд, Хеге Бокко, Ида Ньотун.

В зачете сезона россиянки выиграли «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине, выиграв три старта — в Херенвене, Калгари и Минске, и опередив норвежек на 6 очков.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Командный спринт. Женщины 1. Россия – 1.28,24. 2. Нидерланды – 1.28,58. 3. Норвегия – 1.28,65.

Конькобежный спорт Итоговый зачёт Кубка мира 1. Россия – 350 очков. 2. Норвегия – 344. 3. Нидерланды – 230.

Российские конькобежцы расположились на втором месте в зачёте Кубка мира в командном спринте.

Сборная России в составе Руслана Мурашова, Артёма Кузнецова, Алексея Есина и Михаила Казелина заняла третье место на этапе Кубка мира в Минске.

Победу одержала Норвегия (Бьерн Магнуссен, Кристоффер Рукке, Ховард Лоренцен, Синдре Хенриксен), которая также выиграла зачет сезона в этой дисциплине. Россия по итогам сезона стала второй.

Конькобежный спорт. Финал Кубка мира Мужчины. Командный спринт 1. Норвегия – 1.20,89 2. Польша – 1.22,11 3. Россия – 1.22,54.