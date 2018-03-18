Российские конькобежки выиграли командный спринт в Минске

Команду представляли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова, опередившие сборную Нидерландов (Летиция де Йонг, Лотта ван Бек, Маррит Ленстра) на 0,34 секунды.
Третьими финишировали норвежки Мартина Рипсруд, Хеге Бокко, Ида Ньотун.
В зачете сезона россиянки выиграли «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине, выиграв три старта — в Херенвене, Калгари и Минске, и опередив норвежек на 6 очков.
Сборная России в составе Руслана Мурашова, Артёма Кузнецова, Алексея Есина и Михаила Казелина заняла третье место на этапе Кубка мира в Минске.
Победу одержала Норвегия (Бьерн Магнуссен, Кристоффер Рукке, Ховард Лоренцен, Синдре Хенриксен), которая также выиграла зачет сезона в этой дисциплине. Россия по итогам сезона стала второй.