Слепов выиграл спринт в Ханты-Мансийске

Слепов, не допустив ни одного промаха, преодолел дистанцию за 24 минуты 34,7 секунды.
Еще один россиянин Александр Логинов занял второе место. Он пробежал штрафной круг и уступил лидеру 6,5 секунды.
Замкнул тройку сильнейших норвежец Ветле Кристиансен, который при идеальной стрельбе проиграл Слепову чуть меньше минуты.
В десятку сильнейших также попали Никита Поршнев и Петр Пащенко, ставшие седьмым и девятым соответственно.
Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Алексей Слепов (Россия) – 24.34,7 (0)
2. Александр Логинов (Россия) – отставание 6,5 (1)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 53,8 (0)
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) – 1.15,2 (2)
5. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 1.18,0 (0)
6. Давид Комац (Австрия) – 1.21,2 (0)
7. Никита Поршнев (Россия) – 1.22,3 (2)
9. Петр Пащенко (Россия) – 1.30,5 (4)
17. Алексей Волков (Россия) – 1.52,4 (2)
26. Игорь Малиновский (Россия) – 2.21,8 (3)