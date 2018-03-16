Слепов выиграл спринт в Ханты-Мансийске

Российский биатлониствыиграл спринт на последнем этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Слепов, не допустив ни одного промаха, преодолел дистанцию за 24 минуты 34,7 секунды.

Еще один россиянин Александр Логинов занял второе место. Он пробежал штрафной круг и уступил лидеру 6,5 секунды.

Замкнул тройку сильнейших норвежец Ветле Кристиансен, который при идеальной стрельбе проиграл Слепову чуть меньше минуты.

В десятку сильнейших также попали Никита Поршнев и Петр Пащенко, ставшие седьмым и девятым соответственно.

Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Алексей Слепов (Россия) – 24.34,7 (0)

2. Александр Логинов (Россия) – отставание 6,5 (1)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 53,8 (0)

4. Ховард Богетвейт (Норвегия) – 1.15,2 (2)

5. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 1.18,0 (0)

6. Давид Комац (Австрия) – 1.21,2 (0)

7. Никита Поршнев (Россия) – 1.22,3 (2)

9. Петр Пащенко (Россия) – 1.30,5 (4)

17. Алексей Волков (Россия) – 1.52,4 (2)

26. Игорь Малиновский (Россия) – 2.21,8 (3)