Горшков: Для Медведевой очень важно полностью восстановиться

Президент ФФККРзаявил, что федерация продолжит поддерживать двукратного серебряного призера Олимпиады-2018, которая по состоянию здоровья пропустит чемпионат мира в Милане.

Медведеву на чемпионате мира заменит Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России 2018 года является первой запасной.

«Естественно, ее все поддерживают сейчас. Для нее очень важно полностью восстановиться и продолжить свою спортивную карьеру. Женя действительно имела дефицит времени для восстановления, приходилось некоторые вещи форсировать.

Сейчас появилась возможность, и ей надо воспользоваться, чтобы она была полностью готова к следующему сезону. Женя – наше солнышко, мы ее очень любим и будем поддерживать. Ее мужество заслуживает самой высокой оценки.

Медведева пропустит чемпионат мира в Милане

Константинова неудачно выступила в короткой программе, но вполне достойно выглядела в произвольной. Это – опыт. Она заслужила: по результатам чемпионата России стала первой запасной, поэтому у нас нет оснований делать что-либо иное», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».