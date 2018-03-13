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    Медведева пропустит чемпионат мира в Милане

    Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание
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    Евгения Медведева
    На фото:Евгения Медведева
    Двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева пропустит чемпионат мира 2018 года в Милане из-за последствий травмы стопы, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    По итогам проведенного в конце прошлой недели медицинского обследования врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Сроки составляют от 4 до 8 недель. При выполнении этого условия спортсменке разрешено продолжать тренировки в зале и на льду.

    Медведеву на чемпионате мира заменит Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России 2018 года является первой запасной.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 19 по 25 марта в Милане.

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