Ушел из жизни олимпийский чемпион Литвинов

В Сочи в возрасте 60 лет скончался олимпийский чемпион 1988 года в метании молота

О смерти Литвинова сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал, скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — говорится в сообщении.

Кроме «золота» Олимпийских игр-1988, Литвинов также выигрывал серебряную медаль Олимпиады-1980, дважды становился чемпионом мира. Ему до сих пор принадлежит олимпийский рекорд 84.80 метра, установленный в 1988 году в Сеуле.

После окончания спортивной карьеры Литвинов-старший работал тренером и был удостоен звания Заслуженный тренер России.

Сын олимпийского чемпиона Сергей Литвинов-младший является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в метании молота.