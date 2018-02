Родченкова впервые показали после пластической операции

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADAдал интервью телеканалу CBS.

Он стал гостем программы «60 минут» в обновленном виде, поскольку ранее перенес пластическую операцию.

По информации канала, информатор WADA сделал операцию из-за страха за свою жизнь.

Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США

Родченков вновь заявил, что президент России Владимир Путин хочет устранить его, и предположил, что его могут постараться убить даже в США.

Полная версия интервью выйдет в эфир 11 февраля.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG