Родченкова впервые показали после пластической операции

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADAдал интервью телеканалу CBS.

Он стал гостем программы «60 минут» в обновленном виде, поскольку ранее перенес пластическую операцию.

По информации канала, информатор WADA сделал операцию из-за страха за свою жизнь.

Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США

Родченков вновь заявил, что президент России Владимир Путин хочет устранить его, и предположил, что его могут постараться убить даже в США.

Полная версия интервью выйдет в эфир 11 февраля.