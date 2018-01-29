Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США

Немецкий журналист и автор серии фильмов о допинге в Россиисообщил, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава московской антидопинговой лаборатории​ даст первое интервью после отъезда в США.

Первая часть нового документального фильма будет показана телеканалом в понедельник вечером.

«В первой части нового документального фильма ARD сегодня: первое устное интервью осведомителя Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности», – написал Зеппельт на своей странице в Twitter.

Родченков в ноябре 2015 года, после того как WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, подал в отставку, в январе 2016 года стало известно, что он переехал в США.